Unser Immunsystem | Teil 4 Warum Fieber wichtig für das Immunsystem ist

Hauptinhalt

Unser Immunsystem wird mit Krankheitserregern wie Viren, Bakterien oder auch Pilzen fertig. Doch was genau ist unser Immunsystem und wie funktioniert es? Anhand wichtiger Kernfragen geht MDR WISSEN der Funktionsweise des Immunsystems auf den Grund. Dazu gehört auch die Frage, was in unserem Körper passiert, wenn wir Fieber haben? Was steckt hinter der steigenden Köpertemperatur? Und wozu ist sie gut?