In Deutschland ist die indische Variante noch nicht so weit verbreitet, wobei dies laut Gupta kein Grund zur Entwarnung ist, denn es könnte auch daran liegen, dass bei Corona-Fällen hierzulande weniger oft sequenziert, also die Variante im Labor bestätigt wird, als etwa in Großbritannien. Dazu kommt die immer noch zu geringe Impfquote in Deutschland, die sich bei der Weiterverbreitung von B.1.617.2 noch als Nachteil erweisen könnte - letztlich sei diese Mutante nämlich ansteckender als andere, auch wenn noch nicht klar ist, wie sehr genau.



Dabei würden auch Reisebeschränkungen - wie sie Deutschland gerade für Großbritannien wieder eingeführt hat - nur kurzfristig helfen und die Geschwindigkeit der Ansteckungen etwas abbremsen, wie Ferguson betont. "Am Ende bleiben die Impfungen das wichtigste Mittel, um eine dritte Welle zu verhindern", erklärt der Experte.