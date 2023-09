Einst wurde es als Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenforschung gegründet, 1948 in die Akademie der Wissenschaften der DDR eingegliedert und 1992 als IPK neugegründet: Das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben im zentralen Sachsen-Anhalt. Seit nunmehr 80 Jahren arbeitet das IPK an der Aufklärung grundlegender Prinzipien der Entwicklung und Anpassungsfähigkeit wichtiger Kulturpflanzen wie Getreide. Dabei geht es auch darum, die Pflanzen den Bedürfnissen einer wachsenden Weltbevölkerung und sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen

Anlässlich des 80. Geburtstags wurde die Arbeit am Institut unter anderem von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) gewürdigt. "Pflanzenforschung spielt auch in Zukunft eine herausragende Rolle im BMBF, wir werden weiter massiv in die Pflanzenforschung investieren", erklärte sie und lobte zugleich den "Gaterslebener Geist" der vergangenen 80 Jahre. "Am IPK sind Zukunftsmacher am Werk." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, er sei "stolz darauf, dass wir in Sachsen-Anhalt einen solchen Leuchtturm der Wissenschaft besitzen".