Der Kurs, den auch ich durchlaufen habe, ist dabei noch das Einfachste. Wie in einer Universitätsvorlesung können hier die Reisenden vorab 4 Module mit Texten, Interviews und Grafiken durchlaufen. Ein Test am Ende jedes Moduls ist inklusive. Auch wenn mir der Kurs zunächst wie ein Museumsbesuch ohne Ausstellungsstücke vorkommt, lerne ich doch am Ende erstaunlich viel: Dass der Eisenmangel in der Antarktis teilweise durch Walkot kompensiert wird, dass Seefahrer Arten wie Kaninchen und Rentiere auf die subantarktischen Inseln mitbrachten, um im Falle eines Überwinterns an Land eine Nahrungsquelle zu haben, dass die dickste Eisschicht 4,8 km dick ist. Der Tipp einer Forscherin, etwas, was riecht, für einen Aufenthalt in die Antarktis mitzubringen, ist bei ebenso mir hängengeblieben. Vor allem bleibt, ohne die Details zu behalten, ein grundsätzliches Gefühl dafür, wie sensibel das Ökosystem Antarktis ist.