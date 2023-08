Starke Argumente, stärkere Lobby: Regierungen in der EU und den USA behindern den Ernährungswandel, indem sie nach wie vor Viehhaltung und tierische Lebensmittel massiv subventionieren. Zu dem Schluss kommen Forschende der renommierten Stanford University im Fachblatt One Earth. Das würde die Entwicklung nachhaltiger Alternativen aktiv ausbremsen, kritisieren sie.

Gerade wohlhabenden Gesellschaften müsste ein Ernährungswandel weg von tierischen Produkten, hin zu pflanzenbasierten, veganen Lebensmitteln gelingen. Zu nachhaltigen Alternativen zählt nach Ansicht der Studienautoren auch Laborfleisch. So seien öffentliche Gelder für die Viehzucht in der Europäischen Union 1200- und in den Vereinigten Staaten 800-mal höher als Gelder für klimafreundliche Technologien. Gleichzeitig sei das Geld, das Fleischproduzierende für Lobbyarbeit ausgegeben haben, in den USA 190-mal und in der EU dreimal so das von veganen Anbietern.