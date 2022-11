Klimamodelle sagen einen milden Winter für Europa vorher, doch bereits jetzt im November hat es in Deutschland zum ersten Mal geschneit. War das ein Ausrutscher – oder ein Vorgeschmack auf die kommende kalte Jahreszeit? Dass der Winter ungewöhnlich kalt werden könnte, schreiben jetzt Forscher vom Institut für Atmosphärenphysik an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Fachmagazin "Advances in Atmospheric Sciences". Grund: Zum dritten Mal in Folge tritt das Klimaphänomen La Niña auf, bei dem sich die Wassertemperaturen im Pazifik anders verteilen als sonst üblich.

La Niña verschiebt Jetstream über der Nordhalbkugel nach Norden

"Fast alle von uns untersuchten Klimamodelle sagen einen insgesamt warmen Zustand über dem größten Teil Eurasiens voraus. Das steht im Widerspruch zur bisherigen Beobachtung, dass La Niña kalte eurasische Winter begünstigt, vor allem wenn das arktische Meereis im Vergleich zum historischen Durchschnitt immer noch eine sehr geringe Ausdehnung hat", sagt Lin Wang, der als Professor an dem Institut für Atmosphärenphysik in Peking arbeitet.

Beim La Niña Muster wehen die Passatwinde entlang des Äquators im Pazifik stärker als sonst. Dadurch gelangt mehr warmes Wasser in Richtung Asien, wodurch sich die Jetstreams in der oberen Atmosphäre weiter in Richtung Norden verschieben. Deshalb könne es in La Niña-Wintern auf der Nordhalbkugel häufiger zu Kaltluftausbrüchen und starken Schneefällen kommen, so die Forscher.

Blockade-Wetterlage über dem Ural entscheidend