Gleichheit in den Großstädten

In vielen Großstädten fällt der Unterschied zwischen Männern und Frauen übrigens geringer aus als auf dem Land. Markus Sauerberg, Mortalitätsforscher am BiB, erklärt das folgendermaßen: "Florierende Großstädte ziehen durch ihre guten Jobmöglichkeiten eher gesunde und qualifizierte Bevölkerungsgruppen an, während strukturschwache Regionen weniger attraktiv für diese Menschen sind." Deshalb sei die Sterblichkeitsrate in Großstädten oft über die Geschlechter hinweg niedrig.

Die größten Geschlechterunterschiede gibt es in Ostdeutschland

Ein Gegenbeispiel für diese Entwicklung sind Teile Ostdeutschlands: Hier liegen die Männer weiterhin deutlich hinter den Frauen, was die Lebenserwartung betrifft. Man finde in vielen Regionen Ostdeutschlands die größten Geschlechterdifferenzen in Deutschland, betont Markus Sauerberg: "Zum Beispiel in der Mecklenburgischen Seenplatte, mit einer Differenz von 6,7 Jahren. Es gibt aber auch Regionen im Westen mit eher großen Geschlechterdifferenzen, wie beispielsweise in Bremerhaven, Lüneburg oder Oberfranken-Ost (um die 5 Jahre). Die Regionen Mittelthüringen und Havelland-Fläming zeigen ein ähnliches Niveau."

Vor der Wiedervereinigung hatten Männer in der BRD bereits in den achtziger Jahren eine längere Lebenserwartung. Das hängt zu einem großen Teil mit der damals besseren Versorgung bei kardiovaskulären Erkrankungen zusammen, wie eine Veröffentlichung im Bundesgesundheitsblatt beschreibt. Heute ist es demnach aber eher der Umbruch der Wiedervereinigung selbst, der die Lebenswartung, gerade von Männern beeinflusst, das betrifft die Jahrgänge 1950 – 1970. Markus Sauerberg fasst zusammen: "Es gab einen direkten Effekt auf die Sterblichkeit nach der Wende mit einem Anstieg an Verkehrsunfällen, Selbstmorden und Alkoholmissbrauch. Männer waren davon mehr betroffen als Frauen."