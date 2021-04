Pubertät Frühreife Jugendliche trinken auch früher Alkohol

Wenn Kinder früh in die Pubertät kommen, drücken die Eltern schneller ein Auge zu, wenn es um den Alkoholkonsum geht. Das besagt eine US-Studie, die im Fachmagazin "Child development" veröffentlicht wurde. Demnach erlaubten in einem von sieben Fällen Eltern ihren 14-Jährigen alkoholhaltige Getränke. Das deckt sich mit ähnlichen Untersuchungen, die Auswirkungen und "Nebenwirkungen" früher Pubertät erforscht hatten. Denen zufolge entwickelten Früh-Pubertierende eher Verhaltensprobleme als Gleichaltrige, die noch vor der hormonellen Umstellung im Körper stehen. Zudem hatten Früh-Pubertierende ein um zwei Drittel höheres Risiko, früher alkoholische Getränke zu konsumieren als Gleichaltrige vor der körperlichen Umstellung. Forscherin Rebecca Bucci von der Penn State University (Pennsylvania/USA) hat in einer früheren Studie bereits Zusammenhänge zwischen Pubertäts-Timing und Straffälligkeit erforscht. Nun hat sie untersucht, was Eltern früher reifer Kinder so gelassen macht, wenn es um Alkoholkonsum geht.