Ist die Corona-Pandemie in Deutschland gar nicht so dramatisch, wie es bislang dargestellt wird? Sind so drastische Beschränkungen des Lebens und Eingriffe in die Grundrechte der Bürger gar nicht notwendig? "Ja", sagt der Professor für Psychologie, Christof Kuhbander. Das Problem bestehe vor allem in der fehlerhaften Interpretation der Daten zu Neuinfektionen und Todesfällen sowie einer irreführenden Darstellung, erklärt der Mann von der Universität Regensburg in einem Gastbeitrag auf dem renommierten Wissenschaftsportal Spektrum.de.