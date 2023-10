Mit der Lebensmittelchemikerin Theda Bartolomaeus spricht Meyer über die Arbeitsbedingungen als Doktorandin, ihren Freizeitausgleich Triathlon und über das Mikrobiom, das wir in Form von Bakterien auf unseren Körpern und speziell im Darm, den Lungen oder der Vagina mit uns herumtragen.

Bartolomaeus forscht am Experimental and Clinical Research Center, einer gemeinsamen Einrichtung des Max-Delbrück-Zentrums für Molekulare Medizin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin, ihre Doktorarbeit ist gerade abgegeben. Sie untersucht die Interaktion zwischen Wirt (das wären dann beispielsweise wir Menschen) und dem Mikrobiom. Immerhin befinden sich auf und in unserem Körper circa zehnmal so viele Bakterienzellen, wie wir Körperzellen haben. "Eigentlich kann mehr eher sagen, das Mikrobiom hält sich uns, nicht wir halten uns das Mikrobiom", sagt die Wissenschaftlerin.

Forschung an Stuhlproben

Um Aussagen über die Darmbakterien eines Menschen treffen zu können, wird häufig der Stuhl analysiert. Die Zusammensetzung der Bakterien in der Stuhlprobe lässt Rückschlüsse auf die Bakterien im Darm zu. Theda Bartolomaeus erzählt, sie hätte während ihrer Diplomarbeit über 600 Stuhlproben von verschiedenen Testpersonen gesammelt und untersucht. Diese Proben kommen direkt nach der Abgabe zunächst auf Trockeneis und werden anschließend zur Untersuchung wieder aufgetaut. "Also ich habe ungefähr einen Monat lang im Labor menschliche Stuhlproben aufgetaut", erinnert sich Bartolomaeus. Ein unangenehmer und geruchsintensiver Unfall blieb während dieser Phase nicht aus, so die Forscherin. Mittlerweile habe sie den Ekel vor menschlichem Stuhlgang aber komplett überwunden.

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der Proben geben Eindrücke davon, wie unsere Ernährung mit einer bestimmten Bakterienflora im Darm in Zusammenhang steht. Und mit Krankheiten wie dem metabolischen Syndrom, das häufig mit Bluthochdruck einhergeht. Eine Veränderung der Ernährung lässt sich mit einer veränderten Darmflora in Zusammenhang bringen, auch Fastenkuren hatten in den Untersuchungen von Theda Bartolomaeus einen positiven Effekt auf die Darmflora.

Vorsicht im Umgang mit Kausalitäten

Ihr sei allerdings wichtig, bei der Interpretation von Studien in diesem Bereich besonders vorsichtig mit Kausalitäten umzugehen, so die Lebensmittelchemikerin. "Ich spreche immer gerne davon, dass gewisse Dinge miteinander assoziiert sind". Kausalitäten im Sinne von: Die Darmflora hat einen direkten und ursächlichen Einfluss auf diverse Gesundheitsparameter seien mit großer Vorsicht zu verstehen.

Man könnte es vielleicht so ausdrücken: Wer sich ballaststoffreich ernährt, hat oft eine andere Darmflora als Menschen, die mehr Fleisch zu sich nehmen. Und bestimmte Elemente einer ungünstigen Darmflora treten häufig bei Menschen auf, die auch hohen Blutdruck haben. Bartolomaeus selbst hat in ihren Untersuchungen vorteilhafte Effekte bei Menschen feststellen können, die sich mit einer sogenannten "mediterranen Diät" ernähren, sprich: viel Obst und Gemüse, wenig rotes Fleisch, dafür Fisch und Olivenöl.

Wer mehr erfahren will: Der Podcast "People of Science" von Deutschlandfunk Kultur, dem ZDF/Arte und Autentic ist beispielsweise hier verfügbar.

Weniger um Darmgesundheit, dafür aber um mentale Gesundheit geht es im ersten Stock des Kaufhauses am Markt in Halle. Diverse VR und XR-Projekte versuchen, dem Publikum einen Einblick in andere Lebensrealitäten zu verschaffen. Eines davon "Goliath: Playing with Reality". In dem Videospiel geht es um Goliath, der an Schizophrenie erkrankt ist. Für ihn existieren mehrere Realitäten nebeneinander. Für Nicht-Betroffene ist das häufig schwer nachzuvollziehen

