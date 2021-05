Computer-Gehirn-Schnittstelle Gelähmte können allein mit ihren Gedanken schreiben

Heiko war verzweifelt. Nachdem er seinen Vater nach dem Unfall im Krankenhaus besuchte, war schnell klar. Sein geliebter Vater konnte nichts mehr. Er konnte sich nicht mehr bewegen, kein Bein heben, keinen Arm, er konnte sich nicht setzen, den Kopf anheben, er kann auch nicht mehr sprechen. Lediglich die Augen schauten ihn weit aufgerissen an, als ob sie etwas sagen wollen, aber nicht können. "Da lag dieser alte, aber eben noch so agile Mensch nun regungslos da. Nicht mehr imstande zu sprechen, unfähig sich zu erinnern, was ihm geschehen war. Und ich wusste noch nicht einmal, ob er lieber sterben würde", erinnert sich Heiko. Plötzlich war sein Vater einer von Millionen Menschen weltweit, die aufgrund von Rückenmarksverletzungen, Schlaganfällen oder amyotropher Lateralsklerose (Lou-Gehrig-Krankheit) nicht mehr sprechen können.

Doch was will der Papa sagen, wenn er so flehentlich guckt? Wie geht es ihm nach dem Unfall? Wo hat er Schmerzen? Um mit seinem Vater zu kommunizieren, informiert sich Heiko über aktuelle Verfahren der Spracherkennung. "Was er sich wünscht, konnte ich nur erahnen", erklärte Heiko. "Nach ein paar Tagen konnte er mit seinen Augen wenigstens 'Ja' oder 'Nein' signalisieren – aber das war es schon. Ich habe damals viel nach technologischen Möglichkeiten recherchiert, ihm eine Verständigung, eine Art von Sprechen doch wieder zu ermöglichen. Aber alles, was ich fand, war wenig befriedigend, in den Erfolgschancen ungewiss und sehr teuer." Sein ernüchterndes Ergebnis: Theoretisch wäre es möglich, Gelähmten eine Sprache zu verleihen, praktisch braucht es noch viel weitere Entwicklung. Heikos Vater starb vor zwei Jahren. Er hat nicht mehr erfahren können, was sein letzter Wunsch war.