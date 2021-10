Lebensmittelverschwendung Ist das MHD nur noch bis 2022 haltbar?

Das Schreckgespenst MHD wird seit Jahren diskutiert (nicht nur in Deutschland, wie diese britsche Comedy zeigt). Und im Zuge dessen auch dorthin gezeigt, wo es etwas besser läuft. Der englischsprachige Raum bedient sich an der Begrifflichkeit "Best before". Hier wird suggeriert: "Also am besten schmeckt's vor dem Datum, aber danach geht auch noch." Klar, verleitet natürlich trotzdem, sich den Joghurt ganz hinten im Regal zu schnappen und auch bei den Angelsächsinnen und -sachsen ist nicht alles Gold was glänzt: Selbst das englische Pendant zum Verfallsdatum "use by" sei in seiner Bedeutung nicht scharf genug von "best before" abgegrenzt, findet die EU-Kommission.