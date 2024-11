Anfang November lag – wie oft in dieser Jahreszeit – eine dichte Wolkendecke über Deutschland, mit Nebel bis in tiefe Lagen. Und zugleich war es nahezu windstill. Kurz: Es war die Zeit der gefürchteten Dunkelflaute , in der weder Windräder noch Solarzellen nennenswert Strom liefern. Am Abend des 6. November sank der Anteil der Erneuerbaren am gesamtdeutschen Strommix auf 11,6 Prozent – nur Wasserkraft und Biomasse lieferten noch grünen Strom.

In solchen Phasen sollen einmal große Stromspeicher einspringen, die in windigen und sonnigen Zeiten mit überschüssigem Strom aufgeladen worden sind, argumentieren die Konstrukteure der Energiewende. Dazu gibt es eine Vielzahl verschiedener Konzepte. Ein Kandidat wäre Wasserstoff: Er könnte in Phasen mit großem Stromüberschuss in Elektrolyseuren erzeugt und dann bei Bedarf in Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden.