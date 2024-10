Die Bundesnetzagentur hat grünes Licht für den Bau wichtiger Wasserstoff-Leitungen in ganz Deutschland gegeben. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, sollen in Sachsen zunächst die Regionen Dresden, Leipzig und Meißen sowie später die Lausitz und Zwickau an das sogenannte Wasserstoff-Kernnetz angeschlossen werden. Demnach erfolgt die Anbindung weiterer Städte und Gemeinden im Rahmen der regulären Netzentwicklungsplanung, die sich bereits in der Vorbereitung durch die Netzbetreiber befinde.