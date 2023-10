Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), sagt, er sehe in diesen Vorschlägen den Versuch, Arten- und Tierschutz mit wirksamen Maßnahmen zum Weidetierschutz zu vereinbaren. Ein wichtiger Punkt sei, dass der Schutzstatus des Wolfes mit der aktuellen Regelung nicht angetastet werde, sondern weiterhin lediglich die Tötung von Einzeltieren legal bleibe. "Wir stellen seit geraumer Zeit ein Anwachsen des Bestandes fest, welches mit einem erhöhten Aufkommen tot aufgefundener und zum Teil auch illegal getöteter Wölfe einhergeht." Aus seiner Sicht werde damit ein Handlungsbedarf ersichtlich, der zielgenaue Maßnahmen erforderlich mache, so Hofer: "Daher ist politisches Handeln aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar und angeraten."

Wie praktikabel das Gesetz allerdings sei, werde sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Es stelle sich die Frage, wie man sicherstellen wolle, dass tatsächlich lediglich sogenannte "Problemwölfe", die Weidetier gerissen haben, getötet werden, betont Heribert Hofer. Theoretisch könne die Sonderregelung auch so interpretiert werden, dass in den drei Wochen nach einer Weidetiertötung durch einen Wolf alle Tiere im Umkreis von einem Kilometer und somit ganze Rudel zufällig vorbeiziehender Wölfe umgebracht werden dürfen. Aus seiner Sicht sei in diesem Punkt noch eine Nachschärfung der Vorgaben nötig.