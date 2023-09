An den drei untersuchten Standorten Frankfurter Allee, Adlergestell und Heerstraße fand das Forschungsteam rund 400 verschiedene Insektenarten aus sechs Ordnungen. Darunter waren auch Insekten, die auf der roten Liste gefährdeter Arten stehen. 2019 fanden die Forscher die in Berlin und Brandenburg verschollen geglaubte Sphex funerarius, die Heuschreckensandwespe. Und 2021 konnte die Bienenart Hylaeus intermedius erstmals in Deutschland dokumentiert werden.