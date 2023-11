Bereits seit Langem steht fest, dass CO2 und andere Treibhausgase einen großen Einfluss auf das globale Klima haben, unter anderem wurde dies 1979 durch eine Studie der United States National Academy of Sciences bestätigt. Jetzt hat eine aktuelle Untersuchung des Earth Institute an der Columbia University im US-Bundesstaat New York ein zusätzliches Problem ergeben: Der bisher dämpfende Faktor der Aerosole in der Atmosphäre geht durch die zunehmende Luftreinhaltung zurück, wodurch die Treibhausgase eine noch stärkere Wirkung entfalten.