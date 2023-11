Tiefgaragen sorgen dafür, dass der Boden rund um das Gebäude wärmer wird und heizen auf diese Weise sogar das Grundwasser auf. Das zeigt eine aktuelle Studie im Fachblatt Science of The Total Environment.

Die Forschenden der Uni Halle, des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Basel untersuchten dafür die Temperaturen in 31 Tiefgaragen in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In sechs von ihnen konnten sie zudem die Temperatur des Grundwassers in der direkten Umgebung messen. Dabei zeigte sich, dass die Tiefgaragen über das gesamte Jahr betrachtet das Grundwasser erwärmen. Den größten Einfluss hatten dabei das Verkehrsaufkommen in den Tiefgaragen, ihre Nähe zum Grundwasser und die vorherige Grundwassertemperatur.