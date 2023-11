Frage: 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel bis zum Jahr 2030, war das zu ambitioniert?

Wogram: Das war auf keinen Fall zu ambitioniert. Eine solche Senkung wäre möglich. Allerdings muss man sehen, dass die Landwirtschaft in der EU sehr stark ausgerichtet ist auf die Verwendung von Pestiziden. Man kann sagen, die Landwirtschaft ist wirklich sehr stark abhängig davon. Und um diese Abhängigkeit zu überwinden, hätte man den Pflanzenbau schon sehr stark umbauen müssen. Man hätte den Landwirten die Möglichkeit geben müssen, stärker auf vorbeugende, anstatt auf chemische Maßnahmen zu setzen. Und das ist natürlich aufwendig.

Im Kern hat die Verordnung vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten, also die Regierungen der Mitgliedstaaten, die landwirtschaftlichen Betriebe überhaupt erst einmal in die Lage versetzen, stärker auf Pestizide verzichten zu können.

Allerdings ist es auch unbedingt nötig, um die Landwirtschaft selbst zukunftsfähig zu machen. Denn es ist mal gesagt worden von Felix Prinz zu Löwenstein, dem Vorsitzenden des Bundes der ökologischen Lebensmittelwirtschaft: "Wir werden uns auf Dauer ökologisch ernähren oder gar nicht." Damit ist gemeint, eine Landwirtschaft muss am Ende die ökologische Tragfähigkeit der Erde beachten. Und ein System, das auf Dauer die Lebensgrundlagen zerstört, kann natürlich uns auf Dauer auch nicht ernähren. Und deshalb ist dieser Veränderungsdruck auch jetzt, nach der Ablehnung dieser Verordnung auch die Landwirtschaft immer noch da.

Frage: Ja, aber andererseits hindert ja niemand den Landwirt daran, alternative Formen der Unkrautvernichtung zu suchen, beziehungsweise ganz darauf zu verzichten. Genügt denn dieses Ansinnen? Oder braucht es tatsächlich gesetzlich geregelte Reduktion von Pestiziden, auch auf die Gefahr hin, dass man so einen Betrieb in den Ruin treibt?

Wogram: Nein! Der Verordnungsentwurf hat ja gerade vorgesehen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe dabei unterstützt werden, ihre Abhängigkeit von Pestiziden zu überwinden. Die Verpflichtung, die Verwendung von Pestiziden auf die Hälfte bis 2030 runterzubringen, das war ja das ursprüngliche Ansinnen. Diese Verpflichtung richtet sich ja nicht an die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern an die Mitgliedstaaten.

Frage: Nun scheint der Umweltschutz in der EU nicht so hoch angesiedelt zu sein, wenn man diese Entscheidung zugrunde legt. Das trifft auch für die jüngste zu, die weitere Zulassung von Glyphosat, dem Unkrautvernichtungsmittel. Warum ist das denn so schwer, die Interessen der Natur und der Landwirtschaft zusammenzubringen?

Wogram: Speziell im Bereich der Pestizide muss man natürlich zunächst mal sagen, das liegt an einem sehr starken Zielkonflikt. Einerseits möchte man Mittel einsetzen und großflächig auf 50 Prozent unserer Landesfläche ausbringen. Das ist nämlich der Bereich, der landwirtschaftlich genutzt wird. Die Mittel sind ja dafür gemacht, Lebewesen zu schädigen. Sie sollen natürlich nur die Schadorganismen wie zum Beispiel schädliche Insekten oder Schadkräuter oder schädliche Pilze schädigen und in die Schranken weisen. Aber das gelingt eben nur sehr eingeschränkt, weil die Auswirkungen dieser Mittel sich überhaupt nicht auf die Schadorganismen beschränken, sondern meistens eben auch sehr viele andere Tiere und Pflanzen und Pilzarten gleich mit schädigen.

Deswegen haben wir also sehr starke Nebenwirkungen der Pestizide. Und deshalb gibt es überhaupt erst mal die Notwendigkeit, die Verwendung von Pestiziden auch wirklich stark zu reduzieren gegenüber dem Status quo. Denn derzeit ist die Verwendung von Pestiziden maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir in den Agrarlandschaften einen sehr starken Artenschwund erleben, Insekten, Feldvögeln und so weiter.

Frage: Sie haben auch Einblicke natürlich in die politischen Abläufe. Was wurde jetzt helfen, um allen auch gerecht zu werden? Also dem Umweltschützer, dem Landwirt, der Ernährungssicherheit, den Verbrauchern? Braucht es für diese Wende, die Umstellung schlicht noch mehr finanzielle Anreize? Sind mehr Fördergelder der Weg?