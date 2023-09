Applaus gibt es zum Beispiel aus Mitteldeutschland, von Roel van Klink, der sich am iDiv Halle-Jena-Leipzig mit Biodiversitätssynthese beschäftigt: "Ich bin beeindruckt von der Gründlichkeit der Analyse. Die Autoren der aktuellen Studie scheinen einen Weg gefunden zu haben, einen großen Teil der Schwankungen in der Biomasse mit der Einbeziehung von nur wenigen Wettervariablen erklären zu können." Das sei seit Jahrzehnten ein heikles Thema, da niemand wüsste, welche Wettervariablen für Insekten wichtig seien. "Der wichtigste Fortschritt in der aktuellen Arbeit ist, dass die Autoren in der Lage sind, den Fang von Insektenbiomasse pro Jahr besser als bisher zu erklären und die Insektenbiomasse in neuen Proben vorherzusagen. Sie konnten die unerklärlichen Schwankungen in den Krefelder Daten erklären", so der Wissenschaftler.

Insekten-Studie: Zurück in die 1950er?

Christoph Scherber vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels ist da hingegen, gelinde gesagt, etwas weniger erquickt: "Die Studie bringt keinerlei neue Erkenntnisse – im Gegenteil, sie wirft uns zurück in die 1950er Jahre", sagt er unter Verweis auf eine australische Studie zum Einfluss von Wetter auf Insektenpopulationen. "Zugleich muss man sagen, dass die Studie quasi das 'Kind mit dem Bade' ausschüttet. Wenn das Wetter fast alles erklärt: Wozu braucht es dann noch Insektenkundler?" Wenn Wetter die einzige Einflussgröße wäre, sähe sich die Landwirtschaft nicht mehr gezwungen, Insektizide zu spritzen, weil nur das Wetter die Insektenmenge beeinflussen würde, argumentiert Scherber. Seiner Meinung nach seien Einflussgrößen wie Landnutzung zu wenig berücksichtigt worden, die vorliegende Arbeit erweise der Debatte um das Insektensterben einen Bärendienst. "In gewisser Weise erscheint dies, als würde man zwei schlechte Studien kombinieren und damit plötzlich meinen, die Welt erklären zu können. Die Krefeld-Studie hatte bekanntermaßen ihre Probleme beim Studiendesign und auch bei der zweiten nun hinzugenommenen Studie aus Bayern gab es – vorsichtig gesagt – Licht und Schatten." Schwarmspinner, eigentlich ein Schmetterling, hier noch als Raupe, mögen warmes Wetter. Bildrechte: imago/Zoonar

Scherber lässt kein gutes Haar an der Veröffentlichung, an der Krefeld-Studie indes auch nicht. Er macht aber auf ein tatsächliches Problem aufmerksam, nämlich die Trennung unterschiedlicher Einflüsse voneinander. Darauf verweist auch Josef Settele, Insektenforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, Co-Vorsitzender des Globalen Berichtes des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) – und für MDR WISSEN-Nutzende ein alter Bekannter. "Die Landnutzung spielt sicherlich auch bei der Biomasse eine Rolle – in verschiedenster Richtung, wie zum Beispiel beim Befall durch Borkenkäfer in eher monotonen Forsten, in denen wir über eine zu geringe Insektenbiomasse kaum klagen können." Biomasse und Artenvielfalt hingen zwar zusammen, sind aber nicht gleichzusetzen. Das steht allerdings auch so in der vorliegenden Studie. "Wir kommen nicht umhin, den Klimawandel, die Landnutzung und den Verlust von Biodiversität gemeinsam zu denken und anzugehen." Trotzdem sei die Arbeit methodisch plausibel, er kenne die Vorgehensweise der Autorinnen und Autoren recht gut und habe keine Bedenken.

Insektenrückgang: Es kann nicht einen Grund geben

Carsten Brühl, Umweltwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, moniert den nur korrelativen Zusammenhang der Erkenntnisse – also die beobachtete Wechselbeziehung, ohne deren Ursachen belegen zu können. Soll heißen: Wenn A und B sich gleichermaßen verändern, muss das nichts miteinander zu tun haben – eventuell gibt es einen Grund C. Diese Einschränkung käme allerdings nicht so richtig heraus: "Schon die Überschrift der Studie impliziert einen erklärenden, kausalen Faktor. Das Wetter hat allerdings auch einen Einfluss auf die landwirtschaftliche Praxis" – wie Termine des Pflügens, der Aussaat und des Mähens, die alle relevant für Insekten seien. "Auch Pestizide werden je nach Wetter mehr oder weniger eingesetzt. So führten zum Beispiel bestimmte feuchte Wetterlagen im Frühjahr zu einer starken Entwicklung von Blattläusen und damit zu einem verstärkten Einsatz von Insektiziden." Das Thema Borkenkäfer zeigt, dass Biomasse und Artenvielfalt nicht das gleiche sind. Bildrechte: imago/Westend61

Das bedeutet also: Bei einer entsprechenden Wetterlage gibt es eine entsprechende Biomasselage bei Insekten. Ob dafür nun hohe Temperaturen oder Regen verantwortlich sind, oder landwirtschaftliche Praxis die aus den hohen Temperaturen oder Regen folgt, ist unklar. Johannes Steidle, Ökologe an der Universität Hohenheim, verweist auf eine weitere Einschränkung: In den verwendeten Fallen für das Insekten-Monitoring sammelt sich so allerlei buntes Getier, das sich in der Biologie oft fundamental unterscheidet: "Es ist schwer zu glauben, dass alle Arten von den gleichen Wetterphänomenen beeinflusst werden." Es gibt gute Hinweise, dass Arten, die Kälte bevorzugen, besonders zurückgegangen sind. "Auf der anderen Seite zeigt sich, dass sich wärmeliebende Arten ausbreiten oder nun in größeren Populationen auftreten, wie zum Beispiel die Massenkalamitäten von Schwammspinnern", stellt Steidle klar. Und auch, dass es immer problematisch ist, wenn Daten aus verschiedenen Studien zu gemeinsamen Analysen zusammengeführt werden, weil oft unklar ist, ob sie vergleichbar sind.

Keine Streiterei, sondern eigentlich egal?

Der Diskurs macht klar: Vielleicht ist das alles im Detail gar nicht so wichtig, wenn es nichts am Grundproblem ändert – so wie in diesem Fall. "Grundsätzlich ist klar, dass Insektenpopulationen stark vom Wetter abhängig sind. Das Wetter wird im Allgemeinen auch als einer der Hauptfaktoren für die starke Fluktuation von Insektenpopulationen angesehen", so Steidle. Allerdings wird dieser Effekt etwa in den Tropen stärker eingeschätzt als in Mitteleuropa. "Der Befund, dass das Klima in Mitteleuropa bereits jetzt eine größere Rolle spielt, wäre neu, aber vielleicht nicht allzu überraschend." Und vor allem ergänzend. Dass die Form von Landwirtschaft, wie sie in Mitteleuropa betrieben wird, nun also doch nichts mit dem Insektensterben zu tun hat, wäre hingegen ein grundsätzlich falscher Schluss.

So falsch wie die Annahme, dass eine Konzentration auf den Klimawandel ausreichend sei, um den Rückgang von Insekten zu stoppen, da sind sich alle einig. Das wäre eine Interpretation, die auch gewiss nicht im Sinne der Autorinnen und Autoren der vorliegenden Studie stünde – selbst wenn die Überschrift der Studie in dieser Hinsicht vielleicht nicht ganz ausgewogen ist. Zumindest ist klar, dass ein Stoppen der Erderwärmung nicht automatisch zu einem Stoppen des Insektensterbens führen würde. "Die Klimakatastrophe ist etwas, das nicht verschwinden wird. Selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, Treibhausgase auszustoßen, wird sich die natürliche Welt nicht auf das frühere Niveau erholen", gibt Roel van Klink vom iDiv zu bedenken. "Andererseits macht diese Studie auch deutlich, dass unsere Bemühungen, die Zerstörung von Lebensräumen und die Umweltverschmutzung zu stoppen, sinnlos sein könnten, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten."