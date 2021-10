Eine labortechnisch nachgewiesene Covid-19 hat statistisch signifikante Folgen dafür, ob Versicherte in den drei Monaten nach der Diagnose häufiger mit Folgeerkrankungen bei ihren Ärzten vorstellig werden. So könnte man etwas abstrakt das wichtigste Ergebnis einer umfangreichen Datenanalyse von Dresdner Forschern zusammenfassen.

Abgerechnete Arztbehandlungen: Covid-Patienten nach Infektion deutlich häufiger krank

Das Team um Martin Rößler und Jochen Schmitt vom Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden hat dazu die Abrechnungen der Behandlungen von 38 Millionen gesetzlich krankenversicherten Deutschen im Jahr 2019 und in der ersten Jahreshälfte von 2020 ausgewertet. Der Vergleich zwischen Versicherten mit, beziehungsweise ohne Covid-19-Diagnose zeigt: In den drei Monaten nach der Erkrankung haben Betroffene signifikant häufiger weitere Gesundheitsfolgen, als gleich alte Vergleichspersonen mit gleichen Vorerkrankungen.

Datengrundlage waren abgerechnete Behandlungen von gesetzlich Versicherten. Die Forscher betrachteten Daten der Krankenkassen AOK Plus (Sachen und Thüringen), AOK Bayern, Barmer, BKK, DAK Gesundheit und der Techniker Krankenkasse. Darunter waren insgesamt 157.000 Personen, die im ersten Halbjahr einen labormedizinischen Nachweis einer Infektion mit dem Sars-Coronaviurs-2 hatten. Neben rund 145.000 Erwachsenen über 18 Jahren (von denen 8.400 wegen Covid-19 in Kliniken behandelt wurden, davon rund 3.000 intensivmedizinisch) waren auch 12.000 Kinder und Jugendliche dabei (hier wurden nur 117 in Krankenhäusern behandelt und nur 51 auf einer Intensivstation).

Kurzatmigkeit, Schmerzen in den Atemwegen, Abgeschlagenheit

Mit ihrer Analyse wollten die Forscher herausfinden: Lassen sich an Covid-19 erkrankte Versicherte in den drei Monaten nach ihrer Infektion häufiger wegen bestimmten Folgeerkrankungen wie Atembeschwerden oder Abgeschlagenheit behandeln? Dazu filterten die Wissenschaftler eine fünf Mal so große Vergleichsgruppe aus dem Datensatz, so dass zu jedem Covid-Patienten fünf gleich alte Personen gleichen Geschlechts mit gleichen Vorerkrankungen gefunden wurden. Dann durchsuchten sie die Daten nach Abrechnungen von Behandlungen von insgesamt 96 festgelegten Symptomen und Krankheitsbildern.

Ergebnis: Bei den Erwachsenen wurden in den drei Monaten nach einer Covid-19 Diagnose etwa 33 Prozent mal häufiger neue Symptome und Erkrankungen diagnostiziert. In absoluten Zahlen waren Kinder und Jugendliche zwar seltener betroffen, im Vergleich mit ihren Kontrollpersonen hatten diejenigen mit Covid-19 aber 30 Prozent häufiger weitere Diagnosen danach. Bei den erwachsenen Patienten waren das vor allem Geruchsverlust, Fieber-Episoden und Kurzatmigkeit, bei den Kindern und Jugendlichen wurden vor allem Abgeschlagenheit, Husten und Schmerzen in den Atemwegen festgestellt. Hier galt wie schon bei vorangegangenen Studien: Je älter die Kinder waren, desto häufiger kamen solche Langzeitfolgen vor.

Eine Covid-19 hat langfristige Folgen

Da nur Daten aus 2020 betrachtet wurden und es vergangenes Jahr noch keine Impfstoffe gab, waren alle Infizierten ungeimpft. Die Folgen bei Menschen mit einem Impfdurchbruch sind wahrscheinlich milder. Warum es nach der Infektion zu weiteren Symptomen kam, kann die noch nicht unabhängig begutachtete Studie aber nicht beantworten. Doch die Vermutung, dass eine Covid langfristige Folgen hat – auch für Kinder und Jugendliche – wird mit Blick auf die von Krankenkassen bezahlten Behandlungen wahrscheinlich einmal mehr bestätigt.