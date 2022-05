Roozenbeeks Forschungen wurden im Rahmen seiner Promotion zwischen 2016 und 2020 durchgeführt und werden in seinem demnächst erscheinenden Buch "Influence, Information and War in Ukraine" (Einfluss, Information und Krieg in der Ukraine) enthalten sein, das im nächsten Jahr als Teil der Buchreihe Contemporary Social Issues der Society for the Psychology Study of Social Issues bei Cambridge University Press erscheinen wird.

Jon Roozenbeek arbeitet im Social Decision-Making Lab der Universität Cambridge.



Über das Daten-Leak 2016 berichteten das ZDF und die Wochezeitung Die Zeit.