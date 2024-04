"Die Qualität, in der die Froschfossilien erhalten sind, ist erstaunlich – sogar subzelluläre Strukturen wie Kollagenfasern haben überdauert", erklärt Falk. Die Haut der Tiere sei zudem mithilfe von mineralischem Kalziumphosphat besonders gut konserviert worden. "Der Zustand der Haut ist so gut, dass wir sogar den Lebensraum der fossilen Frösche bestimmen können", so der Experte. Die Haut zeige demnach Anpassungen an eine beginnende Austrocknung, was darauf schließen lässt, dass die Amphibien immer mehr Zeit an Land verbrachten.