"Natürlich hat es auch ohne den Klimawandel schon Extremwetterereignisse wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Hitzewellen gegeben. Aber mit dem Klimawandel sind all diese Ereignisse häufiger und intensiver geworden", sagt Friederike Otto. Sie ist Physikerin, forscht am Imperial College in London und hat die sogenannte Klima-Attributionsforschung mitbegründet. "Ohne Klimawandel hätte 2024 weniger Hitzewellen gehabt, vor allem nicht solche extremen Temperaturen, wie wir sie jetzt in Indien gesehen haben, oder in Südeuropa, in Teilen Mexikos oder den USA."

Zuordnung zum Klimawandel: Lässt sich dank Naturgesetzen genau berechnen

Friederike Otto ist sich in diesem Punkt sehr sicher: In ihrer Forschung kann sie recht genau berechnen, wie sich der Klimawandel auf die Wetterextreme ausgewirkt hat. Sie kann zwar nicht nachschauen bei einer zweiten Erde, bei der die CO2-Werte noch auf dem vorindustriellen Niveau sind. Aber das ist auch nicht notwendig. "In den Klimawissenschaften hat man die Grundlagenphysik. Durch sie kennen wir die Eigenschaften von Treibhausgasen und wissen, wie sie sich verhalten. Das haben wir mit Beobachtungsdaten nachgemessen und gesehen: Treibhausgase verhalten sich exakt so, wie es die Physik voraussagt."

Dadurch lässt sich eine Erde berechnen, auf der es keinen Klimawandel gibt. "Wir haben auch eine Kontrollgruppe in dem Sinne, dass es Beobachtungsdaten gibt, die 100 Jahre alt sind. Damals war der Klimawandel deutlich geringer. Auch so können wir prüfen, ob unsere Modelle recht haben".

Das nächste Hochwasser kommt bald