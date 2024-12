Grundlage dieser Erkenntnis ist die Auswertung von über 1,7 Millionen Einträgen aus einer Datenbank für Vegetationstypen, die am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) in Leipzig angesiedelt ist. Die Forscher um den Hallenser Geobotaniker Helge Bruelheide kombinierten diese Daten mit denen aus der TRY Datenbank, dem weltweit größten Register für Pflanzenmerkmale. "Das Ergebnis war für uns komplett überraschend: Es gibt keinen positiven Zusammenhang zwischen funktioneller und phylogenetischer Diversität. Oftmals sind beide sogar negativ miteinander korreliert", sagt Georg Hähn von der Universität Bologna. Das bedeutet: Die Pflanzengemeinschaft in einem Wald kann genetisch eng verwandt sein und trotzdem alle Arten von Lebensräumen in diesem Wald ausfüllen.