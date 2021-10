"We can only rise to the challenges of the climate crisis by working together", heißt es auf der COP-Webseite. Was so viel bedeutet wie: Den Herausforderungen der Klimakrise können wir nur gemeinsam begegnen. Daher sollen das Pariser Regelwerk fertiggestellt werden und die Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise beschleunigt werden – durch die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft.