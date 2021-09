Von wegen Wind, Wind, fröhlicher Gesell. Das Kinderlied (gesungen vom Vorschul-Kinderchor Leipzig) dürfte in Zukunft umgedichtet werden. Dann wird aus dem fröhlichen ein launischer Gesell. Britische Forscher der University of Reading warnen davor, dass aktuelle Prognosen, wie sich eine Erwärmung der Welt auf die regionalen Temperaturen und Niederschläge auswirken wird, nicht berücksichtigen, dass außertropische Winde – die das Klima in den mittleren Breiten stark beeinflussen – stark von Jahrzehnt zu Jahrzehnt abweichen.

USA und Nordeuropa: Bisherige Simulationen unsicher

Für ihre veränderten Klimavorhersagen nutzten sie Daten aus dem 20. Jahrhundert, u.a. vom Europäischen Copernicus Climate Data Store und der US-Ozean- und Atmosphären-Behörde NOAA. Dabei entdeckten sie, dass die Vorhersagen insbesondere für die Winter in der Nordatlantikregion durch die Variabilität der Winde viel unsicherer sind, als bisherige Klimasimulationen vermuten lassen. "Dies könnte bedeuten, dass die Temperaturen in diesen Regionen häufiger auf relativ extreme Hochs oder Tiefs getrieben werden", so Dr. Christopher O'Reilly, Forschungsstipendiat der Royal Society University in der Abteilung für Meteorologie der University of Reading.

Daraus lassen sich jedoch keine permanenten Extremwerte herauslesen, so O'Reilly, mit Bezug auf die große Variabilität der Daten. Es könnte bedeuten, dass es Jahrzehnte gibt, in denen die Winde große Extreme verhindern, während sie sie in anderen Jahrzehnten verschärfen. Mit dem Blick auf das Mittelmeer ergab die Studie bereits, dass es dort häufiger als im Durchschnitt trockenere Winter geben wird.