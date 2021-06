Bilder und Video Das war die große Sommer-Sonnenfinsternis 2021

MDR WISSEN Moderator Karsten Möbius meldete sich live aus Halle (Saale) zusammen mit dem Direktor des Planetariums in Halle, Dirk Schlesier. Das entsteht gerade in einem alten Gasometer mitten in der Stadt. Deshalb standen die beiden mitten auf der Baustelle und zeigten von dort die Live-Bilder der Sonnenfinsternis über Mitteldeutschland. Im kommenden Jahr soll das Planetarium eröffnet werden. Bei der nächsten partiellen Sonnenfinsternis über Deutschland am 25. Oktober 2022 stehen die Teleskope dann also nicht auf der Baustelle, sondern auf der Aussichtsterrasse des Planetariums.