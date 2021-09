Die Grafiken aus der Studie "Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods" zeigen den THG-Anteil der einzelen Bereiche. Rice und Beef, also Reis und Rind stehen ganz oben. Bildrechte: Xiaoming Xu, Prateek Sharma, Shijie Shu, Tzu-Shun Lin, Philippe Ciais, Francesco N. Tubiello, Pete Smith, Nelson Campbell and Atul K. Jain