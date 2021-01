Lohnenswert sich die Meteorströme der Quadrantiden, Perseiden und Geminiden sowie die Eta-Aquariiden. Die Quadrantinden finden zwischen dem 28. Dezember und dem 12. Januar statt. Ihr Maximum mit bis zu 110 ZHR erreichen sie in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar.



Die April-Lyriden haben an ihrem Maximum zwar nur 18 Sternschnuppen pro Stunde zu bieten. Mit etwas Zeit kann man in der Nacht zum 23. April aber auch hier die ein oder andere Sternschnuppe erspähen. Sie finden vom 16. bis zum 25. April statt.



Der Meteorstrom der Eta-Aquariiden hat bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde. Sie finden ihren Höhepunkt vom 5. bis zum 6. Mai. Man kann sie aber bereits vom 19. April an beobachten. Die letzten Sternschnuppen der Eta-Aquariiden wird man vermutlich am 28. Mai sehen.



Im Sommer lohnen sich die Perseiden. Die ersten Sternschnuppen wird man am 17. Juli sehen, die letzten am 24. August. Ihr Maximum erreichen sie in der Nacht zum 13. August. Bis zu 150 Sternschnuppen können pro Stunde über den Himmel sausen.



Die Geminiden finden kurz vor Weihnachten, zwischen dem 4. und 17. Dezember, statt. An ihrem Maximum erreichen sie eine ZHR von 120 Sternschnuppen pro Stunde. Dieser findet vom 13. auf den 14. Dezember statt.



Hinweis: Die angegebenen Werte sind ZHR Werte. In der Realität kann man mit weniger als der Hälfte davon rechnen. Für die Quadrantiden sind das knapp 60 Stück, ebenso bei den Geminiden. Bei den Lyriden und Eta-Aquariiden werden es um die zehn Sternschnuppen pro Stunde sein. Bei den Perseiden können es stündlich 75 Sternschnuppen sein.