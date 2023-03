Ein nahezu perfektes Vogelvirus: Nachweis bei mehr als 100 verschiedenen Vogelarten

Die erste Welle von Infektionen hat Deutschland bereits im Jahr 2006 erreicht, ließ danach aber wieder nach. Auch weitere Ausbrüche mit dem nahen Verwandten H5N8 in den Jahren 2014 und 2018 waren zeitlich begrenzt. Seit 2021 jedoch hält sich H5N1 das gesamte Jahr über in den Wildvogelpopulationen und kann so zu Ausbrüchen in offenen Geflügelbetrieben im Sommer wie im Winter führen. Zugleich erreicht das Virus über Zugvögel Weltregionen, in denen es nie zuvor war, etwa Südamerika.

Durch die hohe Verbreitung unter Wildvögeln sind ganze Regionen von der Vogelpest betroffen. Bildrechte: IMAGO / xim.gs Ob wirklich jede Vogelart befallen werden kann, sei zwar nicht bekannt. "Es gibt über 10.000 bekannte Vogelspezies. Da ist es schwer zu sagen, wie empfänglich jede einzelne von ihnen ist", sagt Martin Beer. Nachgewiesen wurde die Infektion aber bei fast 100 verschiedenen Arten. Diese Liste reicht bereits jetzt von Adlern bis zu selten Fällen, in denen Singvögel infiziert wurden. "Wir sind nahe am perfekten Vogelvirus", schätzt Beer die Situation ein.

Segmentiertes Erbgut: Warum sich Influenza schnell an neue Wirte anpassen kann

Die Vogelgrippe profitiert wie alle Influenzaviren von einer tückischen Eigenschaft, seinem in acht Teile geteilten Erbgut. Treffen sich mehrere Stämme der Grippe in einem Wirtsorganismus, können sie diese acht Teile miteinander austauschen und so in kürzester Zeit neue Stämme entstehen lassen. Fachleute nennen diese Fähigkeit "Reassortierung", den dadurch entstehenden Effekt "Genetic Shift". Entsteht dabei zufällig ein Vorteil für das Virus, kann sich die neue Variante durchsetzen, wenn ein Ausbruch nicht gestoppt wird.

So hat sich H5N1 nach und nach an sehr verschiedene Wirtspopulationen angepasst. Beim Befall von Wasservögel etwa trafen die Viren auf verschiedenste andere Influenzaviren, die in diesen Tieren bereits lange heimisch waren. Das Virus konnte sich bedienen bei Genen, die ihm halfen, sich in diesen Spezies festzusetzen. "Die H5 Komponente war bislang die einzige, die stabil geblieben ist", sagt Beer. Die anderen sieben Segmente haben sich alle verändert.

Über 40 neue Virusvarianten seit Oktober

Allein seit Oktober 2022 haben Wissenschaftler bereits über 40 neue Virusvarianten festgestellt. "Das Virus ist also immer noch in einem Optimierungsvorgang." So passt es sich weiter an Spezies in neuen Regionen an. "Wir werden also weiterhin bestimmte Typen dieses Virus in bestimmten Regionen bei bestimmten Spezies sehen", ist sich Martin Beer sicher.