Angenommen, ich nehme die unterste Temperatur der technologisch möglichen Spanne. Damit spare ich schon einmal Energie, schließlich muss ich weniger "heizen". Viel wichtiger aber ist: Die Sohle ist viel schneller erkaltet in der Form, also lassen sich mehr Sohlen produzieren. Und wenn ich dann noch das Abkühlen beschleunige, vielleicht sogar noch mehr. Nur hatte der Werkstoff dann eben nicht genügend Zeit, um homogen abzukühlen.

Ganz falsch ist der Vorwurf natürlich nicht, die Hersteller von billigen Modewaren bewegen sich in einem Spannungsfeld, ob es der Schuh schafft, so lange zu halten, wie er noch modern ist. Oft misslingt die Prognose oder man kalkuliert gleich mit ein, dass wegen eines 20-Euro-Schuhs niemand groß Theater veranstaltet. Ob man mit einem schnell zerfallenden Produkt seine Kunden dazu bringt, das gleiche Produkt erneut zu kaufen, das klingt nach einer nicht sonderlich klugen Strategie.

Auch auf den Markenherstellern lastet der Preisdruck und so manche Optimierungsmaßnahmen bei Material und Verarbeitung erweisen sich als Bumerang. Doch bei der Ursachenforschung liegen wir auch oft falsch. Ein Irrtum ist beispielsweise, dass irgendwelche Weichmacher ausgetreten sind, wenn Kunststoffgriffe schmierig werden. Es sind schlicht nie welche drin gewesen. Produkte, die sich so verhalten, sind heute meist thermoplastische Elastomere , erklärt Dr. Schaible.

Diese Kunststoffe bestehen aus einer Polymerkette und dies wird durch Sauerstoff und UV-Strahlung verkürzt. Und am Ende wird die Oberfläche wachsartig und man müsste in die Analyse gehen, was da bei der Herstellung falsch gelaufen ist. Oder bei der Aufbewahrung. Sonne ist meistens blöd, Sauerstoff auch, die Temperatur ist die meiste Zeit des Jahres suboptimal. Dass viele Produkte viel zu schnell nur noch für die Tonne sind (und das ist nicht die Gelbe), das ist das nächste Ärgernis für alle, die nachhaltig denken. Doch es gibt hier Hoffnung, auch wegen strengerer EU-Vorgaben.

Die Vorgaben der Politik werden immer strenger. Ein Beispiel ist die Recyclingquote. Solche Vorgaben sorgen dafür, dass sich die Unternehmen Gedanken machen, woher sie künftig ihre Ausgangsmaterialen beziehen. Und am Ende stellen sie fest, die rückkehrenden eigenen Produkte sind Gold wert. Natürlich sind neue Kunststoffe erste Wahl, aber wenn die Recyclingquote eingehalten werden muss, dann ist es doch gut zu wissen, was drin ist. Und das weiß man am besten, wenn man es selbst hergestellt hat und schon so produziert, dass man sich nicht selbst ins Knie schießt beim Recycling. Das wird bei Schuhen vielleicht nicht klappen, weil sie nicht die typischen Recyclingprodukte sind, aber es gibt Beispiele, wo das bereits funktioniert.