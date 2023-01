Mitteldeutschland hat im Jahr 2022 eine Temperaturspanne von 63,1 Grad erlebt. Die tiefste Temperatur wurde in Stiege, einem Ortsteil von Oberharz am Brocken gemessen. Am 18. Dezember zeigte dort das Thermometer fünf Zentimeter über dem Erdboden minus 23,1 Grad Celsius an. Bei diesen beiden Werten für die Spanne und den Tiefstwert (63,1 und -23,1) fällt auf, dass der noch fehlende Höchstwert genau 40,0 betragen dürfte. Und ja, exakt 40,0 Grad Celsius Lufttemperatur wurden 2022 erstmals in Mitteldeutschland gemessen. Am 20. Juli war das, in Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt). Jener 20. Juli hatte auch die höchste Tagesdurchschnittstemperatur zu bieten. In Drewitz bei Burg waren das 30,6 °C.