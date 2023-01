Klimaextreme Vergangene acht Jahre waren weltweit die wärmsten

Großen Anteil daran hatte der Sommer. Durch die Hitze vor allem im Juli, aber auch noch im August 2022 purzelten in großen Teilen Westeuropas Temperaturrekorde, so dass am Ende für ganz Europa der wärmste Sommer aller Zeiten (seit Beginn der Wetteraufzeichnungen) zu Buche stand.

Aber auch in den anderen Jahreszeiten gab es kaum Phasen, in denen es mal deutlich kühler als gewöhnlich war. Und so mussten ziemlich genau die Länder, wo der Sommer ungewöhnlich heiß war, auch am Jahresende konstatieren, dass es nie zuvor durchschnittlich so warm war wie im Jahr 2022.