Das Altpapier am 1. Februar 2022 Solidarität!

Bundeskanzler Scholz hat zu Beginn seiner Amtszeit noch kein sehr glückliches Händchen bewiesen und viele Baustellen vor der Brust. Innenpolitisch dürften Fragen, ob und wenn, wie es zu irgendeinem allgemeinen Impfpflicht-Gesetz kommt, klassische und sogenannte soziale Medien und alle, die sie nutzen, noch monatelang beschäftigen. Außenpolitisch dürfte Scholz froh sein, wenn in seiner Gegenwart keine Witze über Helme gemacht werden. Insofern ist unwahrscheinlich, dass er bei seinem Besuch Präsident Bidens am kommenden Montag wunde Punkte der US-amerikanischen Seite ansprechen wird. Etwa Julian Assange, den auf US-Initiative seit Jahren unter Folter-ähnlichen Bedingungen eingesperrten Wikileaks-Gründer.

Umso eindrucksvoller die "Solidaritäts-Pressekonferenz", die die "führende Journalisten- und Pressefreiheitsorganisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz" am gestrigen Montag unter dem Motto "Der Fall Assange betrifft uns alle" veranstalteten, um dennoch an Scholz zu appellieren. Hier ist sie auf Youtube zu sehen. Es fallen bemerkenswert deutliche Worte von allen Beteiligten, und bemerkenswert klare Vergleiche werden gezogen (z.B.: zwischen verletzter Pressefreiheit in Großbritannien und in der Erdogan-Türkei durch Reporter-ohne-Grenze-Vertreter Christian Mihr). Solidarität ist oft eine preiswerte Attitüde, hier wirkt sie trotz des Symbolcharakters überzeugend.

Einen ausführlichen schriftlichen Bericht hat etwa mmm.verdi.de, das Medium der (wie der DJV) beteiligten Journalistengewerkschaft dju. Der Club Suisse de la Presse erinnerte daran, dass die Schweiz "als Asylland für den Wikileaks-Gründer bereitzustehen" signalisiert habe. Außerdem dabei war (im Youtube-Video nach 30 Minuten) Günter Wallraff:

"Dass Assange 'schwerste Kriegsverbrechen aufgedeckt habe und deshalb nun Opfer einer beispiellosen Rufmordkampagne' sei, erklärte Journalist Günter Wallraff in einer Videobotschaft. Er regte an, dass Unterstützer und Menschenrechtsorganisationen Julian Assange und Alexej Nawalny als gemeinsame Kandidaten für den nächsten Friedensnobelpreis vorschlagen mögen. Außerdem appellierte er an namhafte Unterstützer seiner eigenen überparteilichen Aktion zur Freilassung Assanges aus dem Jahr 2021, 'die heute teilweise Ministerämter in der Bundesregierung ausüben', den Journalisten Assange nicht einem 'Tod auf Raten' auszuliefern"

Wer aus der aktuellen Bundesregierung war es, der einst "Assange helfen"-Appelle mit unterzeichnete, nun aber (wie Mihr beklagte) das Gefühl vermittelt, dass man bei ihm oder ihr "leider wieder bei null anfangen" müsse? Vizekanzler Habeck wird früh erwähnt, hier fällt neben Landwirtschaftsminister Özdemir auch Claudia Roth auf, die auf ihrem Posten der Staatsministerin für Kultur und Medien ja irgendwas mit Medien wird anstellen müssen und können. Und dann wäre da noch, hier ebenfalls, "Karl Lauterbach MdB". Wird der Gesundheitsminister sich für Assange einsetzen (oder hatte er als einfacher Abgeordneter alles weg-unterschrieben, was aus seinem Wahlkreis Köln kam)?

An dieser Stelle passt der Hinweis, dass die "Süddeutsche" kürzlich mit der Ansicht erstaunte, der UN-Folterberichterstatter Nils Melzer (der Assanges Isolationshaft beharrlich als "Folter" benennt) gehe "zu weit", rufe zu schnell zurück und solle nicht so oft mit staatlich-russischen RT-Medien sprechen. Lesenswert ist Melzers Replik bei "Telepolis": "Weiter stoßen sich die Autoren offenbar daran, dass ich Folter und Misshandlung selbst dann kritisiere, wenn die Opfer nicht politisch korrekt sind, zivilen Ungehorsam praktizieren, oder sich vielleicht sogar strafbar gemacht haben. Was sie vergessen ist, dass das Folterverbot absolut und ausnahmslos gilt."

Das relative digital-/netzpolitische Leuchtturmprojekt der vorherigen Bundesregierung, vorbereitet besonders von Politik-Tausendsassa Christine Lambrecht (die nun als Verteidungsungsministerin mit Militärhelmen Furore macht), ab heute ist es in Kraft, theoretisch zumindest: die Nachbesserung/Ergänzung/Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG).

"Das bedeutet: Erfahren die Online-Anbieter von möglicherweise illegalen Inhalten auf ihrem Dienst, müssen sie diese an das BKA weiterleiten, mitsamt der IP-Adresse, von der diese gepostet wurden",

fasst netzpolitik.org zusammen. Insofern ergibt das Symbolbild, das den Artikel illustriert, doppelt Sinn. Dort ist ein Ausschnitt aus einem Online-Kommentar zu sehen. Zu lesen ist: "Wenn ich solchen Mist lese ... WIR KRIEGEN DICH!!!" Falls sich im Kommentar eine justiziable Drohung oder Beleidigung befinden sollte, hat das Bundeskriminalamt nun umso bessere Chancen, dessen Urheber zu kriegen.

In der Praxis allerdings wird die jährlich zusätzlich erwartete Viertelmillion Meldungen noch nicht flutschen, weil inzwischen viele Netzwerke gegen die Regelung klagen. Nach Googles Youtube sowie Facebook tun das auch Tiktok und Twitter. Und bis zur trotz Eilantrag "derzeit nicht absehbaren" Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln gilt zumindest mit Google und Facebook/ Meta ganz offiziell eine "Stillhaltevereinbarung" des Bundesjustizministeriums, meldet der "Standard".

Politikstrategisch liegt diese Idee nahe. Schließlich ist die aktuelle Bundesregierung bei ihrem bisherigen digital-/netzpolitischen Leuchtturmprojekt, der Telegram-Bekämpfung, auf Hilfe der monopolistischen Appstore-Betreiber Google und Apple angewiesen. (Und könnte, wie die "Welt" meldet, von Apple nun weitere bekommen haben – in Form der Übermittlung einer "ladungsfähigen Anschrift von Telegram").

Ist es eigentlich uneingeschränkt ideal und auf der Höhe der dynamischen Entwicklungen, wenn die für Demokratie, als Kitt der Gesellschaft usw. unbedingt wichtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausschließlich von ehrenamtlichen Rundfunk- und Fernsehräten kontrolliert werden, die öffentlich selten ein kritisches Wort über die Anstalten verlieren und für deren "staatsferne" Besetzung die Bundesländer-Regierungen sorgen? Knifflige Frage, schon weil sich in diesen Gremien oft "absolute Sachkenntnis mit naiver Ahnungslosigkeit" mischt, wie Joachim Huber im "Tagesspiegel" meint.

Aktuell gibt's ein anderes, sozusagen umgekehrtes Gremien-Problem. Nicht um zaghafte Kontrolle durch die Gremien geht es, sondern ein wichtiges Gremien-Mitglied steht derart in der Kritik, dass es sein Amt einstweilen ruhen lässt. Es handelt sich um Lorenz Wolf, den Vorsitzenden des Bayerischer-Rundfunk-Rundfunkrats (der in dieser Funktion turnusmäßig auch mal den allerklangvollsten Titel, den des Vorsitzenden der Gremienvorsitzendenkonferenz, führte).

Vorwürfe gegen Wolf wurden vorige Woche im Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München/ Freising formuliert. Er "habe sich zu klerikerfreundlich im Umgang mit sexuellem Missbrauch verhalten", fasst Huber sie im "Tagesspiegel" zusammen, "während er Betroffenen übermäßig skeptisch begegnet sei", ergänzte Claudia Tieschky in der "SZ".

Beide Artikel sind lesenswert. Die "SZ" berichtet ferner, dass Wolf nun eigentlich in den kleineren (beim BR: siebenköpfigen und von Landtagpräsidentin Ilse Aigner geleiteten), im Vergleich mit dem Rundfunkrat einflussreicheren Verwaltungsrat gewählt werden sollte, und zwar auf CSU-Vorschlag. Das sei nun zumindest verschoben. Huber wählt einen anderen Spin:

"Zugleich stammen die Zusammensetzungen der Gremien aus einer anderen, überkommenen Zeit. Niemand wird bestreiten können, dass Rolle, Bedeutung und Einfluss der beiden Kirchen in der Gesellschaft beträchtlich abgenommen haben. In den Gremien von ARD & Co., in der Spitze wie in der Zusammensetzung wird das nicht reflektiert, da ist die Zeit schlichtweg stehengeblieben. Nun müssen die Kirchen nicht die Treiber dieser 'Reformation' sein, zumal sie darauf verweisen können, dass auch andere Großorganisationen wie Parteien und Gewerkschaften einen kräftigen Aderlass verspüren ..."

Kurzum: Die Gremien sollten anders besetzt werden. Auf Hubers rhetorische Frage "Raten Sie mal, wie viele Musliminnen und Muslime im RBB-Rundfunkrat sitzen?" ließe sich natürlich entgegnen, dass in anderen deutschen Rundfunkräten der Islam durch den vom türkischen Erdogan-Regime gelenkten Ditib-Verband vertreten wurde, was auch kaum als ideal gelten kann. Wie Gremien sinnvoll anders besetzt werden könnten – womöglich per "Direktwahl" durch Rundfunkbeitragszahler oder "aleatorisch" per Losentscheid (wie im Mai '19 diskutiert wurde) –, das ist ein weites Feld. Drüber zu diskutieren, scheint leider müßig, weil sich ohne Verfassungsgerichtsurteil an den jahrzehntelang eingespielten Verfahren sowieso nichts ändern dürfte.

Eine andere Debatte nimmt Fahrt auf. Entfesselt hat sie die FAZ-Mediensaite mit jeweils im Altpapier erwähnten Gastbeitträgen. Erst kritisierte der Dokumentarfilmer und AG Dok-Vertreter David Bernet scharf die Wikipedia und vor allem deren Betreiber Wikimedia wegen "Kommerzialisierung" (inzwischen frei online), dann antwortete, um Versöhnlichkeit bemüht, Wikimedia Deutschland-Geschäftsführer Christian Humborg.

Und ungefähr zugleich spitzte Rüdiger Suchsland Bernets Kritik bei "Telepolis" unter der famosen Überschrift "Hey, hey, Wiki!" noch zu, und zwar so spitz, dass außer der Info, dass viele Wikipedia-Mitarbeiter "offenkundig ... keineswegs glücklich über das Treiben ihrer Betreiberorganisation sind", auch der Absatz über die Betreiber-Verhältnisse zitiert zu werden verdient:

"Zum einen muss man fein unterscheiden zwischen der deutschen Wikimedia und der 'Wikimedia Foundation' in den USA. Zum Zweiten ist die Wikimedia Deutschland keineswegs nur für Deutschland zuständig. Deutschland ist einfach ihr Sitz. Der in vier Punkten formulierte Vereinszweck des deutschen eingetragenen, also steuerlich begünstigten Vereins ist zum einen keineswegs ganz schlicht die Förderung freien Wissens oder der Betrieb des Online-Lexikons, sondern im Gegenteil erstens 'die Unterstützung des Betriebs der Wikipedia Foundation', also der US-amerikanischen Stiftung. Zum zweiten 'die Offline-Verbreitung der Inhalte der Wikimedia-Projekte in digitaler oder gedruckter Form', also etwas salopper formuliert die Kommerzialisierung der gratis von unbezahlten Usern erstellten Inhalte ..."

Die komplexe Aufzählung geht noch weiter, dann leitet Suchsland ab,

"wohin eine Wikipedia-Spende fließt. Sie landet nämlich keineswegs, wie die allermeisten glauben, bei Wikipedia, um den Betrieb des Lexikons zu finanzieren. Sondern bei Wikimedia. Die wiederum geben immerhin einen kleineren Teil des Spendenvolumens tatsächlich an Wikipedia weiter. Der größere Teil dient den oben beschriebenen Vereinszwecken. Spender, die öffentliches Wissen und Gemeinwohl-Ideen unterstützen wollen, finanzieren also tatsächlich die Lobby-Arbeit, die PR-Leute und die Hausjuristen eines Konzerns."

Die Debatte wird weiterlaufen – und betrifft ganz besonders die von Bernet adressierte Öffentlich-Rechtlichen. Selbst wenn deren Kontrolleuren in den Gremien solche komplexen Themen überwiegend gleichgültig sind, sollten die Anstalten dazu eine fundierte Haltung entwickeln. Längst nicht nur, aber auch, weil Wikimedia-Mann Humborg in seinem "FAZ"-Text ausdrücklich Überlegungen zu einer "nichtkommerziellen, europäischen Medienplattform als Grundlage für den Austausch öffentlich finanzierter Inhalte" begrüßte – also den scheinbar ziemlich vergessenen Vorschlag des sehr, sehr ehemaligen ARD-Vorsitzenden Wilhelm (Altpapier 2018). Diese Idee weiter zu entwickeln, wäre mindestens so sinnvoll und klar nachhaltiger als Abermillionen Herzchen "im Social Web" zu zählen und sich darüber zu freuen ...