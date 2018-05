Soros-Stiftung verlässt Ungarn

George Soros, Milliardär und Philanthrop Der in Budapest geborene George Soros, der als Kind knapp den Nationalsozialisten entkommen konnte, hatte in den USA als Hedgefondsmanager ein Milliardenvermögen gemacht und gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Seit den 1970er-Jahren tritt Soros dann als Philanthrop in Erscheinung - als Gründer und Finanzier der "Open Society Foundation" und der "Soros Foundation" etwa unterstützt er weltweit Bürgerrechtsbewegungen. Soros spielte eine signifikante Rolle bei der friedlichen Systemwende in den späten 1980er-Jahren in Mittel-und Osteuropa. Seit einiger Zeit gilt Soros den Nationalisten in Osteuropa als Hassfigur. Deren Tenor: Soros sei das Haupt einer (jüdischen) Weltverschwörung, die die Nationalstaaten zerstören und an deren Stelle eine "Hintergrund-Weltmacht" errichten wolle. Bildrechte: IMAGO