Dennis Russell Davies, 1944 in Ohio geboren, hat im Laufe seiner Karriere die renommiertesten Orchester Nordamerikas sowie Europas dirigiert und gastierte mit einem vielfältigen Opernrepertoire an großen Opernhäusern und bei internationalen Festspielen. Dabei hat sich Davies schon früh leidenschaftlich für die zeitgenössische Musik eingesetzt und sich gleichzeitig mit dem sinfonischen Repertoire und dem Opernrepertoire in seiner ganzen Bandbreite auseinandergesetzt. Seit den 1980er Jahren war er vorrangig im deutschsprachigen Raum tätig, als GMD am Staatstheater Stuttgart und als GMD der Stadt Bonn. Als Chefdirigent leitete er das Radio-Symphonieorchester Wien und das Stuttgarter Kammerorchester und hatte von 1997 bis 2009 eine Professur für Dirigieren am Salzburger Mozarteum inne. Von 2002 bis 2017 war er Opernchef und Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz und von 2009 bis 2016 Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Seit Beginn der Spielzeit 2018/19 ist er Künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Filharmonie Brno und seit September 2020 Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters in Leipzig.