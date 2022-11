klingende Instrumentenkunde mit dem MDR-Sinfonieorchester "Die Abenteuer der kleinen Trompete" mit Tom Wlaschiha als Sprecher

Die klingende Instrumentenkunde „Die Abenteuer der kleinen Trompete“ von Hans Sandig gehört zu den Klassikern der für Kinder produzierten Schallplatten in der DDR und ist eng mit der Geschichte der MDR-Klangkörper verbunden. In der Neuproduktion von MDR KLASSIK führt Serien-Star Tom Wlaschiha durch die Geschichte, in der die kleine Trompete die Instrumente des MDR-Sinfonieorchesters entdeckt. Gemeinsam mit der ganzen Familie lässt sich die spannende Geschichte in der Weihnachtszeit genießen: bereits ab 25.11. hier online, am 11.12. dann ab 14.05 Uhr bei MDR KLASSIK und am 24.12. ab 7.05 Uhr im MDR Fernsehen.