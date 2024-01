Himmelskräfte und Tugenden, der Teufel persönlich und mittendrin die verirrte menschliche Seele: Es wird mystisch im Nachtgesang des MDR-Rundfunkchors am 26. Januar. James MacMillans neues Stück "Ordo virtutum" ist ein ganz besonderes Auftragswerk des MDR, das in diesem Konzert seine Uraufführung feiert und zugleich den Reigen der Festkonzerte zum 100. Jubiläum der MDR-Ensembles einläutet.

Bildrechte: Marc Marnie

Der Komponist, selbst gläubiger Katholik, ließ sich zu seiner Musik in einem früheren Nachtgesang in der Leipziger Peterskirche inspirieren. Die spezielle Aura der alten Kirche und der Klang des MDR-Rundfunkchors in diesem Ambiente beeindruckten ihn tief und brachten ihn auf die Idee, ein mittelalterliches Drama von Hildegard von Bingen neu zu vertonen. Ihr lateinischer Text beschreibt den Kampf der Himmelskräfte und Tugenden mit dem Teufel um die Seelen der Menschen. Die Seele, in Leipzig gesungen von Yeree Suh, lässt sich zunächst auf den Teufel ein, bittet dann aber die Himmelskräfte um Hilfe, als sie ihren folgenschweren Fehler erkennt.