Bildrechte: MDR/Nikolas Kammerer

Kann Musik eine Art Rausch erzeugen? Einen Sog, der das Publikum - und vielleicht auch die Mitwirkenden - vollkommen in seinen Bann zieht? Dieser Frage geht der MDR-Kinderchor in seinem Programm "Klanglabor" auf den Grund und wagt dazu ein Experiment. Vom ersten bis zum letzten Ton des Konzerts soll die ganze Zeit Musik erklingen. Das Programm vereint Stücke aus unterschiedlichsten Epochen, von gregorianischem Gesang über eine Eigenkomposition von Chormitgliedern bis hin zu Filmmusik, mit freien Teilen: Zwischen den einzelnen Stücken reagieren die Sängerinnen und Sänger sowie das Instrumentalensemble aus Hannes Malkowski am Schlagwerk und Jonas Timm am Flügel in spontanen Improvisationen auf die Musik. So kann das Konzert am 14. Mai ganz anders klingen als die Aufführung am 15. Mai.