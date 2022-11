In vielen Familien gehört das abendliche Singen für die Jüngsten zum festen Ritual – und das aus gutem Grund: Der Gesang der Eltern und die direkte Zuwendung wirken auf das Kind beruhigend und sorgen für das Gefühl von Geborgenheit, wie Studien belegen. Die 20 Schlaflieder , die der MDR-Kinderchor und das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Alexander Schmitt aufgenommen haben, können aus der ARD Audiothek und ARD Mediathek direkt ans Kinderbett gestreamt werden. Die vielfältige Bandbreite reicht von Klassikern wie „Der Mond ist aufgegangen“ und „Schlafe, mein Prinzchen“ über verspielte Lieder wie „La-le-lu“ und „Wie man schlafen geht“ bis zu neueren Kompositionen, etwa „Schlaf, Baby, schlaf“ von Maite Kelly. Die eigens für dieses Projekt entstandenen Arrangements sorgen mit prächtigen Klangfarben und lautmalerischen Effekten für die passende Abendstimmung.

„Das Wichtige war mir bei dieser Produktion, dass sie musikalisch vielfältig ist, dass für jeden etwas dabei ist, dass sie vom Tonumfang für die Kinder angemessen ist, dass die Erwachsenen mitsingen können – und zwar möglichst jeder und jede“, sagt der Künstlerische Leiter des MDR-Kinderchors, Alexander Schmitt. Deshalb gibt es in der ARD Mediathek zu jedem Lied eine zusätzliche Mitsing-Version – auch für stimmlich Ungeübte. Während die Chorkinder zur Orchesterbegleitung leise summen, sind Clips aus Bildern zu sehen, die sie unter Anleitung einer Künstlerin zum jeweiligen Lied gemalt haben, und der Liedtext wird eingeblendet. „Mit den Sing-alongs wollen wir die Lieder in die Familien tragen, damit Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten mit den Kindern singen können“, sagt Schmitt.

Von den Kindern des MDR-Kinderchors gemalte Bilder zu den Schlafliedern Bildrechte: MDR/Mina

Auf Chorleiter Alexander Schmitt geht die Initiative zur Produktion der Schlaflieder zurück: Er suchte für seine eigenen Kinder schöne und qualitativ hochwertige Aufnahmen mit guten Stimmen. So entstand die Idee, mit den jüngeren Mitgliedern seines Chors im Grundschulalter selbst geeignete Lieder aufzunehmen. „Dass die Kinder in den Liedern gleichaltrige Stimmen hören, spricht sie besonders an und fördert zudem auch ihre stimmliche Entwicklung“, erklärt der Gesangspädagoge, der sich für sein Projekt ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat.