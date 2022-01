Für dieses besondere Projekt hat Alexander Schmitt, der Künstlerische Leiter des MDR-Kinderchors, eine Probenversion des Stücks erstellt und an die Kinder verschickt. Sie haben ihre jeweiligen Parts zuhause einstudiert und per Handyvideo aufgenommen. Im MDR wurden die einzelnen Stimmen zu einem virtuellen Chor zusammengefügt. Alexander Schmitt zeigt sich begeistert vom Engagement seines Ensembles: „Die Kinder vermissen natürlich das Singen in der Gemeinschaft“, sagt der Chorleiter, „aber mit solchen Projekten bleiben wir in Kontakt und versuchen, den Menschen, die vielleicht ganz alleine zu Hause sitzen, ein bisschen Mut zu machen.“