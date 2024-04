Bildrechte: Simon Chmel

Bei der Uraufführung des Programms "A Kind of ... Choral Musik" am 19. Oktober 2023 im Rahmen der Leipziger Jazztage präsentierte der MDR-Rundfunkchor Neukompositionen von Florian Ross, Theresia Philipp und Andreas Theobald in der Leipziger Peterskirche. Alle drei Künstler sind in der deutschen Jazzszene etabliert und dort in verschiedenen Rollen tätig. Sie hatten den Auftrag, für das Konzert bei den Leipziger Jazztagen Chorwerke zu schreiben - für gemischten oder geteilten, begleiteten oder unbegleiteten Chor. Das Motto war "Stell die Verbindung her".