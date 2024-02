Bildrechte: Deutscher Jazzpreis

Bei der Uraufführung des Programms am 19. Oktober 2023 im Rahmen der Leipziger Jazztage wurden die Werke von Florian Ross, Theresia Philipp und Andreas Theobald in der Leipziger Peterskirche präsentiert. Alle drei Künstler sind in der deutschen Jazzszene etabliert und dort in verschiedenen Rollen tätig. Sie erhielten den Auftrag, für das Konzert des MDR-Rundfunkchors bei den Leipziger Jazztagen Chorwerke zu schreiben - für gemischten oder geteilten, begleiteten oder unbegleiteten Chor. Die Ergebnisse sind sehr vielseitig und wurden u. a. von den Musikern und Musikerinnen selbst an Saxophon oder Akkordeon begleitet. Die vertonten Texte stammen teilweise von den Komponierenden, teilweise von Schrifstellerinnen und auch aus Ovids Metamorphosen. Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Leipziger Jazztage.