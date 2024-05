Auch in der Satire ist Fabian Hinrichs zu Hause. Putin hat eine Atombombe geworfen – auf die Stadt Herne. Doch Talkmaster Magnus Richter freut sich trotzdem auf seine Gäste. Hinrichs legt Anzug und Krawatte an und mimt den gewieften Medienprofi, der unschwer als Markus Lanz erkennbar ist. Während sein schwarzgekleideter Philosophen-Freund die "Krise als Chance" erörtert und die ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift "Vulva" den jungen Frauen die Schuld zuweist, ist eine junge Klimaaktivistin die Einzige, die sich nicht selbst beweihräuchert, aber dafür auch nicht zu Wort kommt. Business as usual. Diese gnadenlose Medien-Satire überschreitet zuweilen die Grenze zum Geschmacklosen, bleibt aber konsequent. Ich musste auch an den Film "Don't Look Up" denken.