Erfrischende Kulturtipps Die kühlsten Ausflugsziele für heiße Tage in Leipzig und Halle

Was kann man an heißen Tagen in Leipzig und Halle kulturell erleben? Zahlreiche Orte in der Region versprechen Abkühlung, wenn das Thermometer mal wieder über 30 Grad steigt: Ob im Schaubergwerk unter Tage, im klimatisierten Museum oder in alten Gemäuern verwunschener Burgen – sieben Ideen für einen kühlen Ausflug an heißen Sommertagen.