Die Magdeburger Bibliotheken laden zum 13. Lesesommer XXL. Mehr als 1.000 brandneue Kinder- und Jugendbücher stehen in Zentral- und Stadtteilbibliotheken oder online zur Ausleihe bereit, wie es heißt. Wer nicht allein Schmökern will, kann vor Ort einiges ausprobieren: Spiele, Basteln, Schreib- und Trickfilmwerkstatt, Escaperoom-Programmieren mit Minetest oder 3D-Drucken: Das ganze Programm. Und wer wenigstens zwei Bücher nachweislich gelesen hat, darf auch mal Kritiker/Kritikerin sein, für die kurze Bewertung erhält er/sie ein Zertifikat überreicht zur großen Abschlussveranstaltung am 24. September in der Zentralbibliothek. Möglicherweise verhilft das sogar zu einer schönen Deutsch-Note, wenn die Schule bei der Aktion mitmacht. Mal nachfragen?



Das Finale wird mit Grillwagen, Eis- und Popcornstand, Fotobox, Glücksrad, einem Straßenkünstler und der Break-Grenzen-Crew gefeiert. Fast alle Ferien-Angebote sind kostenfrei, für manche ist eine Anmeldung nötig. Dann mal los.