Adresse:



Friedensallee 4A

36448 Bad Liebenstein



Öffnungszeiten:

Mai bis September täglich 10 bis 18 Uhr

Oktober bis April an Wochenenden und Feiertagen 10 bis 16 Uhr bei guter Sicht



Bad Liebenstein ist im Moment Außenstandort der BUGA

In der Nähe: Spielplatz, Falknerei am Rennsteig und Tierpark Liebenstein



Unter der Woche kann der Landschaftspark Altenstein mit dem Auto besucht und oben geparkt werden. Am Wochenende wird ein kostenpflichtiger Shuttle-Service angeboten, um auf die Anlage zu gelangen. Mehr Infos gibt es hier.



Die Touri-Information Liebenstein sendet Wanderbroschüren an Interessierte. Anfrage per Mail an info@bad-liebenstein.de