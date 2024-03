Der Leipziger Autor David Grey hat für seinen Thriller ein besonderes Zukunftsszenario entworfen. Er stellt sich Europa in 100 Jahren so vor: Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich die Menschen in hochmoderne Großstädte zurückgezogen und das dazwischen liegende Land zu riesigen Naturschutzgebieten erklärt. In seinem Buch "Instinct" geht es um Elena, die als Wildhüterin in einer entlegenen Überwachungsstation mitten in dieser Wildnis arbeitet. Ihr Vorgänger ist auf mysteriöse Weise verschwunden und ungewöhnliche Spuren deuten auf Wilderer hin. Elena und ihr Team wollen das Rätsel lösen, stoßen aber bald auf Widerstand und eine schockierende, tödliche Wahrheit. Der Autor stellt seinen rasanten Ökothriller auf der Leipziger Buchmesse vor.



20. März 2024, 19 Uhr

Lange Leipziger Kriminacht, Central Kabarett (ausverkauft)



22. März 2024, 11 Uhr

Buchmesse: MDR KULTUR, Halle 2, H301



24. März 2024, 12 Uhr

Phantastische Leseinsel 2, Halle 3, C209/D204