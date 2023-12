Science Fiction ermöglichte Gert Prokop, in der DDR über Dinge zu schreiben, die er in Gegenwartsgeschichten schlecht hätte ansprechen können. Dabei glückte ihm mit Timothy Truckle ein echter Coup. Prokop wurde 1934 in Richtenberg bei Stralsund geboren. 1950 zog er nach Berlin, begann bei der Neuen Berliner Illustrierten (NBI) ein Volontariat und arbeitete später als Journalist. Von 1967 bis 1970 wirkte er als Filmdokumentarist im DEFA-Dokumentarfilmstudio Berlin, Gruppe Heynowski & Scheumann. Ab 1971 arbeitete er als freischaffender Schriftsteller, publizierte Krimis, fantastische Erzählungen, aber auch Märchen- und Kinderbücher, darunter "Der Drache mit den veilchenblauen Augen". Außerdem war er ein versierter Hörspiel-Autor. Sein Roman "Detektiv Pinky" wurde ein Klassiker der DDR-Jugendbuchliteratur. Das Buch wurde 2001 verfilmt. 1990 wurde er mit dem Deutschen Science-Fiction-Preis gewürdigt. 1994 starb Gert Prokop in Berlin.

Äußerst vielseitig ist auch Schauspieler Matthias Matschke, der Timothy "Tiny" Truckle in der MDR-Hörspielserie spricht. 1968 in Marburg geboren, studierte er Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin. Bereits während seines Studiums erhielt er ein Engagement an der Volksbühne in Berlin. Es folgten Auftritte an allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen.